21 октября 2025

Россияне внезапно захотели стать готами

CDEK.Shopping: Россияне пристрастились к стилю готов из-за сериала «Уэнсдей»
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россияне внезапно захотели стать готами. К такому выводу пришли аналитики сервиса CDEK.Shopping, чье исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в октябре россияне пристрастились к готическому стилю — спрос на одежду и аксессуары в такой эстетике вырос на 198 процентов. Чаще всего покупатели приобретали кружевные платья и блузы черного цвета (рост на 145 процентов), кожаные корсеты и корсетные топы (112 процентов) и чокеры и украшения в стиле Vivienne Westwood (76 процентов).

Отмечается, что тренд на готический стиль объясняется популярностью сериала Уэнсдей.

Ранее были названы главные осенние тренды показов прошедших Недель моды. В моду вошли вещи, которые подчеркивают фигуру «песочные часы», и предметы гардероба с широкими плечами. Кроме того, популярность обрели одежда и аксессуары в жокейском стиле, а также платья и юбки с плиссировкой, которая имитирует платья греческих богинь.

