Россиянин побывал в Панаме и описал райскую страну фразой «нас остановили трое с мачете»

Российский тревел-блогер побывал в Панаме и описал казавшуюся ему раем страну фразой «нас остановили трое с мачете». Историей он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в страну он и его девушка попали без проблем. Однако в один из дней они оказались на дороге в джунглях без домов. Там путешественники встретили троих незнакомцев, вооруженных мачете. Россияне испугались, но зря — оказалось, что это простые местные жители, которые предупредили их о размытой дороге и попросили развернуться.

«Мы потом долго отпаивались манго-соком и чесались от стыда. Потому что в нашей голове "трое с мачете" — это автоматом плохие ребята. А на деле — обычные крестьяне», — написал автор.

Ранее этот же блогер раскрыл истинное отношение иностранных пограничников к российским паспортам. По мнению автора публикации, красный паспорт — это вызов.