Россиянка побывала в Японии и раскрыла цены на еду в кафе и ресторанах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и раскрыла цены на еду в кафе, ресторанах и на рынках. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, в первом же ресторане в Токио она отдала за обед, который нужно было самостоятельно приготовить из поданных ингредиентов, 1,3 тысячи рублей. А комплексные обеды в местных кафе обходились ей в 350 рублей: в них входили суп, рис, свежая рыба, салат и напиток. В Киото стоимость блюда составляла около 1 тысячи рублей.

«Устрицы по 700 йен — это 400 рублей, шашлычки из тунца по 1 тысяче йен — это 600 рублей.<...> Сашими из форели и лосося по 600 йен — это 350 рублей. Креветки крупные и осьминог по 500 йен, что 300 рублей», — добавила автор публикации о ценах на рынке.

Ранее эта же блогерша во время поездки в Германию пообщалась с местными жителями, которые назвали некоторые пугающие их привычки ее соотечественниц. Во-первых, немцы отметили, что русские девушки вкладывают в домашнюю еду целую философию и готовят слишком много блюд для одного приема пищи.

