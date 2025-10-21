Россиянка побывала в Японии и раскрыла цены на еду в кафе и ресторанах

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и раскрыла цены на еду в кафе, ресторанах и на рынках. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, в первом же ресторане в Токио она отдала за обед, который нужно было самостоятельно приготовить из поданных ингредиентов, 1,3 тысячи рублей. А комплексные обеды в местных кафе обходились ей в 350 рублей: в них входили суп, рис, свежая рыба, салат и напиток. В Киото стоимость блюда составляла около 1 тысячи рублей.

«Устрицы по 700 йен — это 400 рублей, шашлычки из тунца по 1 тысяче йен — это 600 рублей.<...> Сашими из форели и лосося по 600 йен — это 350 рублей. Креветки крупные и осьминог по 500 йен, что 300 рублей», — добавила автор публикации о ценах на рынке.

