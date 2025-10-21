Путешествия
05:30, 21 октября 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша побывала в Панаме и описала страну фразой «не вздумайте ехать»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Flystock / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Панаме и описала страну фразой «не вздумайте ехать», поскольку там, на ее взгляд, слишком хорошо. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, из Панамы не хочется уезжать. Ершова призналась, что ожидала увидеть бедное государство с пальмами и курами на дорогах, однако ее встретили высотки, крупные супермаркеты и даже американский Starbucks. При этом россиянка пожаловалась на отсутствие в этом всем души.

«Все какое-то чересчур правильное. Банков много, небоскребы блестят, а настоящую Панаму еще надо поискать — где-нибудь за городом, среди тропиков и ленивцев», — заметила она. Также Ершова заметила, что в Панаме высокие цены на уровне Манхэттена.

Ранее эта же блогерша раскрыла отношение жителей Панамы к своим соотечественникам. Автор публикации подчеркнула, что люди в этой стране Центральной Америки в целом очень доброжелательные.

    Все новости