Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:48, 21 октября 2025Силовые структуры

Российских подростков стошнило на георгиевские ленты в прямом эфире

В Татарстане подростки осквернили мемориал за донат, возбуждено дело
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Факт был установлен в ходе мониторинга социальных сетей. По ним разошлось видео, как в городе Набережные Челны группа подростков имитировала тошноту на георгиевские ленты перед зданием администрации города.

Ролик также опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее данным, молодые люди в это время снимали прямой эфир и за донат в 500 рублей согласились выполнить такое задание.

Ранее сообщалось, что на Урале приставы объявили в розыск мужчину, силой отобравшего сына у матери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости