Российских подростков стошнило на георгиевские ленты в прямом эфире

В Татарстане подростки осквернили мемориал за донат, возбуждено дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Факт был установлен в ходе мониторинга социальных сетей. По ним разошлось видео, как в городе Набережные Челны группа подростков имитировала тошноту на георгиевские ленты перед зданием администрации города.

Ролик также опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее данным, молодые люди в это время снимали прямой эфир и за донат в 500 рублей согласились выполнить такое задание.

