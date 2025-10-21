Бывший СССР
Российские военные вошли на юг Купянска

ВС России вошли на юг Купянска, штурмовые группы ведут бои
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие вошли на юг Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России успешно продвигаются в городе и ведут бои. В том числе армия РФ смогла отбить серию контратак украинских подразделений.

«Штурмовики уже на юге Купянска, идут бои», — говорится в публикации.

Ранее в Харьковской области предрекли скорое взятие Купянска армией России. Сообщалось, что такое развитие событий ожидает военно-гражданская администрация региона.

