Российский сенатор призвала учить родительству с детского сада

Сенатор Писарева заявила, что учить родительству необходимо с детского сада

Зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева призвала учить родительству с детского сада. Об этом она заявила на пресс-конференции ТАСС.

«В какое время нужно учить этому родительству? Я бы начала со школы, наверное, даже с детского сада», — обозначила сенатор.

По ее мнению, воспитатели должны вести просветительскую работу среди детей дошкольного возраста в игровой форме. В пример она привела образ играющих в куклы девочек и изображающих защитников мальчиков.

«[Девочки] ходят с коляской и играют в дочки-матери. Понимаете, они уже с этого возраста хотят стать мамами, они уже хотят играть в семью. Папа — это, конечно, защитник семьи, мальчик принимает на себя эту роль», — заключила Писарева.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в детсаду при школе провели День беременных. В частности, девочек учили заботиться о младенцах на примере куклы.