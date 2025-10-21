Мир
Рютте прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом

Журналист Слаттери: Рютте во вторник приедет в Вашингтон с необъявленным визитом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может вов торник приехать в Вашингтон с необъявленным визитом. Об этом, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, заявил журналист Reuters Грэм Слаттери в соцсети X.

По данным, полученным репортером, приезд Рютте будет означать оперативное реагирование европейских стран на новый «дипломатический маневр» президента США Дональда Трампа, а именно на его (как сообщает журналист NBC News Гаррет Хааке) отказ от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

Ранее была названа причина, почему подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. Глава Белого дома счел, что «обе стороны недостаточно готовы к переговорам» на данном этапе.

