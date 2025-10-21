Забота о себе
05:11, 21 октября 2025Забота о себе

Сексолог подсказала способ найти все свои эрогенные зоны

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Дри Линарес подсказала способ найти все свои эрогенные зоны. Ее рекомендацию приводит издание Metropoles.

«Используйте легкие прикосновения руками или пальцами, варьируя силу и ритм, и обращайте внимание на ощущения: покалывание, жар или возбуждение. Начните с таких зон, как шея, затылок, мочки ушей, губы, соски, живот, ягодицы, внутренняя поверхность бедер, промежность, поясница и пальцы ног», — посоветовала Линарес.

По ее словам, в этих частях тела очень много нервных окончаний, поэтому их стимуляция может вызвать неожиданные ощущения. Все ощущения специалистка посоветовала записывать, чтобы в конечном итоге у человека на руках была личная карта удовольствий. В то же время при исследовании своего тела нужно избегать самокритики.

«После того как вы определили эрогенные зоны, исследуйте их безопасно и постепенно, чтобы получить максимальное удовольствие», — рекомендовала Линарес. Для этого стоит подключить партнера, который сможет стимулировать их с помощью поцелуев, прикосновений, массажа и даже вибрации от секс-игрушек.

Ранее сексолог Тамара Занотелли рассказала, как правильно очистить кишечник перед анальным сексом. Для этого, по ее словам, стоит использовать теплую воду.

