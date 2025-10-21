Бывший СССР
21:18, 21 октября 2025

Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении ухудшается, российские войска расширяют зону контроля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Пока (главком ВСУ Александр) Сырский "переставляет кровати" в ВСУ, проводя корпусную реформу, ВС РФ значительно расширили зоны контроля в Волчанске и возле границы в районе Хатнего», —рассказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур добавил, что США, несмотря на критику украинского лидера Владимира Зеленского, заинтересованы в продолжении боевых действий и продолжают напоминать Киеву о необходимости идти в атаку.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал, что на Украине создают фальшивые подразделения ВСУ. Он обратил внимание, что в 2023 году в стране появилось 26 новых бригад, но общая численность армии увеличилась только на 50 тысяч человек.

