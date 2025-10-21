Экономика
13:09, 21 октября 2025Экономика

Снижение продуктивности курильщиков оценили в рабочих днях

В Минздраве заявили, что россияне тратят на перекуры 17 рабочих дней в год
Дмитрий Воронин

Фото: nensuria / Freepik

Если сотрудник тратит на перекуры примерно полчаса в день, то за год на вредную привычку у него уходит 17 рабочих дней, в результате чего не только растут риски более частых больничных, но и снижается производительность труда. Такую оценку главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина привела в беседе с Life.ru в ответ на просьбу журналистов объяснить, почему российские работодатели все чаще ищут некурящих сотрудников.

«Исследования показывают, что курение связано с понижением физической выносливости и повышением риска респираторных заболеваний даже у молодых работников», — подчеркнула специалист. По ее словам, не желая брать на работу сотрудников с вредными привычками, авторы вакансий в том числе минимизируют свои будущие экономические потери.

Ранее стало известно, что среднестатистическим россиянином является 41-летняя женщина; в сфере занятости это работник с высшим образованием, устроенный в сфере торговли с зарплатой около 84 тысяч рублей в месяц, чьи реальные денежные доходы выросли за год на 8,4 процента.

