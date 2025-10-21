Культура
17:27, 21 октября 2025Культура

Солист «Иванушек International» прокомментировал сообщения о распаде группы

Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев опроверг слухи о распаде группы
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал сообщения о распаде музыкального коллектива.

Он опроверг эту информацию. По словам 54-летнего певца, такие слухи начали распространяться с тех пор, как группа появилась в шоу-бизнесе.

Нас распадают уже 30 лет

Кирилл Андреевсолист группы «Иванушки International»

Группа была основана в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко. Артисты завоевали популярность благодаря песням «Тучи», «Тополиный пух», «Колечко» и «Билетик в кино».

Ранее сообщалось, что группа «Иванушки International» может заработать более 126 миллионов рублей на своих юбилейных концертах. Стоимость билетов начинается от 2600 рублей.

