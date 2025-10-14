Стали известны заработки «Иванушки International» на своем юбилее

«Иванушки International» заработают на своих юбилейных концертах 126 миллионов

Культовая музыкальная группа «Иванушки International» заработают более 126 миллионов рублей на своих юбилейных концертах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Коллектив, который в этом году отмечает 30 лет на сцене, запланировал сразу три юбилейных концерта на крупной площадке в Москве. На одну из знаменательных дат билеты можно приобрести от 2600 рублей, на две другие — от 4400 рублей. Самые дорогие места, которые располагаются в лаундж-зоне, стоят 20 тысяч.

Согласно подсчетам издания, если «Иванушкам» удастся собрать три полных зала, то организаторы получат не менее 126 миллионов рублей.

