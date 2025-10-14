Культура
14:48, 14 октября 2025

Стали известны заработки «Иванушки International» на своем юбилее

«Иванушки International» заработают на своих юбилейных концертах 126 миллионов
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Культовая музыкальная группа «Иванушки International» заработают более 126 миллионов рублей на своих юбилейных концертах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Коллектив, который в этом году отмечает 30 лет на сцене, запланировал сразу три юбилейных концерта на крупной площадке в Москве. На одну из знаменательных дат билеты можно приобрести от 2600 рублей, на две другие — от 4400 рублей. Самые дорогие места, которые располагаются в лаундж-зоне, стоят 20 тысяч.

Согласно подсчетам издания, если «Иванушкам» удастся собрать три полных зала, то организаторы получат не менее 126 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что солист российской поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов высказался о роли карьеры в жизни женщины.

