Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

RusVesna: Российские войска прорываются к Синельниково

Российские войска в результате успешных боевых действий прорываются к Синельниково в Харьковской области в районе реки Волчья. О прорыве Вооруженных сил (ВС) России сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Российские войска после взятия Волчанского маслоэкстракционного завода ведут зачистку и закрепляются вдоль реки Волчья (...). ВС РФ продвигаются из большого лесного массива и со стороны Волчанска в направлении Синельниково», — говорится в публикации.

Отмечается, что в поселок уже начали проникать российские диверсионно-разведывательные группы.

Ранее штурмовики 70-го полка 42-й гвардейской дивизии раскрыли подробности прорыва в Малую Токмачку. По словам российских бойцов, заход в населенный пункт оказался сложным из-за использования ВСУ множества дронов.