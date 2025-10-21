Экономика
17:55, 21 октября 2025

Тайвань назвал главную причину своего рекордного экспорта

Le Figaro: Ажиотаж из-за ИИ обеспечил Тайваню рост экспорта на 30,5 процента
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Экспорт Тайваня в сентябре вырос на 30,5 процента в годовом выражении и достиг рекордных 70,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило Le Figaro со ссылкой на правительственные данные.

Причиной такой динамики стал усиливающийся спрос на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Как заявили в тайваньском Министерстве экономики, в сентябре в поставках преобладали электронные товары, а также товары для связи и информации, включая чипы.

Что касается экспорта Тайваня в США, то он вырос на 40,2 процента, до 25,3 миллиарда долларов. Поставки в страны Юго-Восточной Азии увеличились на 57,5 процента, до 14,7 миллиарда долларов. Китай и Гонконг закупили островных товаров на 11,6 процента больше, чем год назад.

В начале августа стало известно, что президент США Дональд Трамп повысил торговые пошлины для Тайваня, Канады, Швейцарии и еще некоторых стран. Лидером опубликованного списка по размеру новых тарифов стали Лаос и Мьянма (40 процентов), а также Швейцария (39 процентов). Кроме того, высокие тарифы затронули Канаду (35 процентов), Тайвань и Шри-Ланку (20 процентов), ЮАР (30 процентов).

    Все новости