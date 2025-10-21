Путешествия
19:32, 21 октября 2025Путешествия

Толпа жителей Европы окружила туристов с призывами убираться вон и попала на видео

Daily Mail: Жители Испании окружили туристов на улице и призвали убираться вон
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Жители европейского города окружили туристов на улице с призывами убираться вон из Испании и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что запись была сделана в Валенсии. Несколько отдыхающих во время велосипедной экскурсии оказались вблизи протестующей против туризма толпы. Недовольные горожане накинулись на голландцев с криками и потребовали покинуть страну. В ответ иностранцы не растерялись и агрессивно оскорбили испанцев.

Ассоциация Валенсии, отвечающая за сохранение исторических кварталов, обвинила туристов в неподобающем поведении после случившегося.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. В крупных испанских городах 15 июня прошла антитуристическая акция под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».

