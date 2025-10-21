Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:17, 21 октября 2025Силовые структуры

Угонявший коров с пастбищ российский скотокрад заработал миллионы

В Чеченской республике скотокрад возместил ущерб владельцам похищенных коров
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wirestock / Freepik

В Чеченской республике предстанет перед судом житель Ачхой-Мартана, обвиняемый в краже скота на миллионы рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, осенью 2024 года обвиняемый угнал несколько коров с чужого пастбища. Похищенных животных скотокрад размещал в своей кошаре, где содержалось собственное стадо на сотню голов. Краденую скотину обвиняемый забил на мясо и позже продал на местном рынке. Общий ущерб оценили в 6,5 миллиона рублей. От деятельности скотокрада пострадали три местных жителя.

Примечательно, что в ходе следствия скотокрад полностью компенсировал потерпевшим убытки и раскаялся в содеянном.

Ранее в Республике Хакасия полицейские задержали двух конокрадов, подозреваемых в краже коней общей стоимостью 2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

    Многодетной россиянке выдали залитую фекалиями квартиру

    Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

    Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

    Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

    Доктор Мясников устал и перегорел

    Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

    Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

    Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

    Российский губернатор рассказал о росте числа обстрелов со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости