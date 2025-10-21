Угонявший коров с пастбищ российский скотокрад заработал миллионы

В Чеченской республике скотокрад возместил ущерб владельцам похищенных коров

В Чеченской республике предстанет перед судом житель Ачхой-Мартана, обвиняемый в краже скота на миллионы рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, осенью 2024 года обвиняемый угнал несколько коров с чужого пастбища. Похищенных животных скотокрад размещал в своей кошаре, где содержалось собственное стадо на сотню голов. Краденую скотину обвиняемый забил на мясо и позже продал на местном рынке. Общий ущерб оценили в 6,5 миллиона рублей. От деятельности скотокрада пострадали три местных жителя.

Примечательно, что в ходе следствия скотокрад полностью компенсировал потерпевшим убытки и раскаялся в содеянном.

