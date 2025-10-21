Украина выделит миллиарды на вооруженные силы

Рада проголосовала за выделение 325 миллиардов гривен на ВСУ

Верховная Рада проголосовала за выделение дополнительных 325 миллиардов гривен для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что из них 292 миллиарда гривен — это доход от замороженных российских активов, которые передадут Киеву раньше, чем планировалось. Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа также заявила, что речь идет о «безвозвратном займе» ERA loans, который Украине не нужно возвращать.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) намерены официально поручить Еврокомиссии подготовить юридическое обоснование использования замороженных в западных государствах российских активов для дальнейшей передачи Украине. Это стало возможно после того, как представители Бельгии, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных российских активов, дали понять, что не будут препятствовать их передаче Киеву.

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к давлению на Россию для достижения мира. Он также поднял вопрос наращивания оборонного сотрудничества Украины и государств-членов ЕС и инвестиций в экономику Украины.