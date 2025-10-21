Бывший СССР
Украина выделит миллиарды на вооруженные силы

Рада проголосовала за выделение 325 миллиардов гривен на ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Верховная Рада проголосовала за выделение дополнительных 325 миллиардов гривен для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что из них 292 миллиарда гривен — это доход от замороженных российских активов, которые передадут Киеву раньше, чем планировалось. Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа также заявила, что речь идет о «безвозвратном займе» ERA loans, который Украине не нужно возвращать.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) намерены официально поручить Еврокомиссии подготовить юридическое обоснование использования замороженных в западных государствах российских активов для дальнейшей передачи Украине. Это стало возможно после того, как представители Бельгии, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных российских активов, дали понять, что не будут препятствовать их передаче Киеву.

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к давлению на Россию для достижения мира. Он также поднял вопрос наращивания оборонного сотрудничества Украины и государств-членов ЕС и инвестиций в экономику Украины.

