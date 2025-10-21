Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

Верховная Рада не поддержала присвоение героя Украины застреленной Фарион

Верховная Рада не поддержала присвоение звания героя Украины застреленной экс-депутату Ирине Фарион. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как отмечает издание, «за» соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому проголосовали всего 199 депутатов Рады.

В феврале глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призывал Зеленского присвоить Ирине Фарион звание героя республики.

Тогда он заявил, что Фарион заслуживает звания за «плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу» и вклад в изучение украиноведения.