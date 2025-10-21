Экономика
09:47, 21 октября 2025

Спрос на сталь в России упал до минимума за десять лет

«Ъ»: Спрос на сталь в России в 3 квартале опустился до уровней 2015-2016 годов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам десяти месяцев 2025 года спрос на сталь в России сократился на 15 процентов, а отдельно в третьем квартале упал до минимальных с 2015-2016 годов 9,2 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков, оценивших отчетность «Северстали», пишет «Коммерсантъ».

Накануне металлургическая компания сообщила об отказе от выплаты дивидендов за третий квартал. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев указал, что ситуация в российской металлургии продолжает ухудшаться. Замедление деловой активности наблюдается во всех ключевых потребляющих отраслях.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев полагает, что четвертый квартал для металлургов окажется даже хуже третьего, потому что в это время активность в строительном секторе традиционно слабая. С ним согласен начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, ожидающий нового снижения внутренних цен на плоский прокат из-за недостаточного спроса со стороны строителей.

В то же время он напомнил, что экспортный потенциал российских компаний серьезно ограничен из-за поставок на мировые рынки китайских компаний. По мнению эксперта, поддержать отрасль может только рост потребления стали на внутреннем рынке, а он зависит от динамики государственных вложений в крупные инфраструктурные проекты.

Опрошенные изданием эксперты согласны с тем, что без резкого снижения ключевой ставки ситуация не улучшится, но даже при этом условии государство должно вложиться в большие проекты и авансировать их.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025

Между тем в строительной отрасли поводов для оптимизма не видят. По оценке управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, восстановление в сегменте даже в лучших условиях начнется не раньше второй половины следующего года. В свою очередь, управляющий партнер проектной компании IDI-Project Дмитрий Владимиров полагает, что кардинальных перемен на рынке в ближайший год можно не ожидать.

Со стороны машиностроения поддержка металлургам тоже не приходит. У производителей легковой и грузовой техники забиты склады, из-за чего им приходится снижать производственный план. Потенциальные покупатели сталкиваются с нехваткой средств, и нет оснований предполагать, что в ближайшее время картина существенно изменится.

Ранее стало известно, что из-за собственных проблем и недостаточной поддержки со стороны государства металлургические заводы начали сокращать сотрудников, в первую очередь вспомогательный персонал. При этом они пытаются избежать введения четырехдневной рабочей недели, на что идут в других отраслях, например, в автопроме.

