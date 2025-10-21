Экономика
14:36, 21 октября 2025Экономика

Ушедшая из России компания пожаловалась на слабый спрос

Coca-Cola: Спрос на газированные напитки остается невысоким
Кирилл Луцюк

Фото: MMD Creative / Shutterstock / Fotodom

Компания Coca-Cola смогла добиться такого роста прибыли, который превзошел ожидания аналитиков. Об этом сообщил канал CNBC.

Впрочем, спрос на напитки этого производителя по-прежнему остается слабым.

Что касается скорректированной выручки, то она в III квартале достигла 12,41 миллиарда долларов против ожидавшихся 12,39 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 3,7 миллиарда долларов или 86 центов на акцию. Год назад речь шла о 2,85 миллиарда или 66 центах. Чистые продажи выросли на пять процентов.

Как отметило агентство Bloomberg, одной из причин такой динамики стал расширяющийся ассортимент напитков, который включает не только газировку, но также спортивные напитки и воду. Еще одним фактором стал переход на бутылки и банки меньшего размера.

По данным Reuters, в 2025 году акции компании подорожали на десять процентов.

