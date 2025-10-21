Экономика
14:46, 21 октября 2025Экономика

Ушедший из России автогигант стал меньше зарабатывать

В третьем квартале 2025-го General Motors сократила чистую прибыль вдвое
Вячеслав Агапов

Фото: Daniel Becerril / Reuters

В третьем квартале 2025-го американская General Motors сократила чистую прибыль более чем вдвое. Об этом сообщается в квартальном отчете ушедшего из России автогиганта.

Несмотря на то, что скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, производитель машин стал меньше зарабатывать. Чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,33 миллиарда долларов. В аналогичном периоде 2024-го она составляла 3,06 миллиарда. Прибыль в расчете на акцию упала с 2,68 до 1,35 доллара.

Квартальная выручка GM уменьшилась с 48,76 до 48,59 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали большего падения — до 45,27 миллиарда долларов.

GM покинул российский рынок еще в 2015 году. Площадка концерна в Санкт-Петербурге была законсервирована, и в 2020-м завод выкупила южнокорейская Hyundai. Сборка автомобилей здесь приостановилась в марте 2023 года из-за сложностей с поставками комплектующих. 26 января сделку по покупке завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai) закрыла компания «Арт-Финанс».

