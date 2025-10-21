Россия
13:50, 21 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на слова украинской спортсменки о борьбе с россиянами

Депутат Журова: Отказ украинских спортсменов от рукопожатий можно понять
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Демонстративно негативное поведение украинских спортсменов в отношении российских соперников, отказ от рукопожатий можно понять, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что проявление дружелюбия было бы чревато негативными последствиями для спортсменов внутри Украины.

«Такое демонстративное поведение происходит регулярно. Международные организации не обязаны входить в положение спортсменов, но все же входят. Потому что понимают, что, если украинский спортсмен проявит малейшее дружелюбие по отношению к своему российскому сопернику, после возвращения на родину его жизнь превратится в настоящий ад, его начнут обвинять во всем. Так что подобное поведение — просто способ выживания», — считает политик.

Она не исключила, что в конечном итоге международные федерации будут вынуждены в принципе отменить традицию рукопожатий с целью исключить возможные негативные прецеденты. Журова также заметила, что украинским спортсменам крайне непросто выступать в подобных условиях.

«Им приходится думать не только о соревновании, но и о том, как они выглядят, как ведут себя с соперником, не слишком ли дружелюбны», — объяснила Журова.

Ранее борец вольного стиля и чемпионка мира и Европы 2025 года, украинская спортсменка Алла Белинская заявила, что ей не нравится сам факт соперничества с россиянами. Она также исключила для себя возможность обменяться рукопожатиями с российскими спортсменами.

