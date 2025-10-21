Спорт
Украинская чемпионка мира раскрыла впечатления от борьбы с соперниками из России

Андрей Стрельцов
Фото: Kostadin Andonov / IMAGO/ United World Wrestling / Globallookpress.com

Борец вольного стиля и чемпионка мира и Европы 2025 года, украинская спортсменка Алла Белинская поделилась впечатлениями о поединке с россиянкой Ксенией Бураковой на чемпионате Европы в Словакии. Ее слова приводит украинский портал OBOZ.

Белинская отметила, что ей не нравится сам факт соперничества с россиянами. «Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», — заявила она. Белинская добавила, что также исключила для себя возможность обменяться рукопожатиями с российскими спортсменами.

Поединок Белинской с Бураковой состоялся в четвертьфинале и закончился победой украинской борчихи. На чемпионате Европы российские спортсменки выступали в статусе нейтральных спортсменов под флагом Объединенного мира борьбы (UWW). Российская сборная завоевала 11 медалей, включая одну золотую.

Ранее сообщалось, что украинская шахматистка Мария Музычук отказалась от рукопожатия с россиянкой Валентиной Гуниной до матча на турнире Grand Swiss-2025. После чего Музычук обыграла ее.

