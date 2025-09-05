Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
2:1
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
5:1
Завершен
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 1-й тур
Украина
0:2
Завершен
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 1-й тур
Италия
5:0
Завершен
Эстония
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 5-й тур
Новак Джокович
0:3
Завершен
Карлос Алькарас
US Open (м)
Янник Синнер
Сегодня
02:00 (Мск)
Феликс Оже-Альяссим
US Open (м)
00:03, 6 сентября 2025Спорт

Украинская шахматистка отказалась жать россиянке руку и обыграла ее

Украинская шахматистка Музычук отказалась жать россиянке руку россиянке Гуниной
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости

Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась жать руку россиянке Валентине Гуниной до матча на турнире Grand Swiss-2025. Об этом Гунина рассказала в своем Telegram-канале.

Музычук решила не обмениваться с россиянкой рукопожатиями, после чего обыграла ее. «Мне не пожали руку. Мы с Аней Шухман (другая российская шахматистка, участвующая в турнире, — прим. «Ленты.ру») обсуждали это перед туром. Хотя на техническом собрании ничего такого не было», — написала Гунина.

Летом прошлого года Гунина рассказала об общении с украинскими спортсменками. Тогда она утверждала, что в шахматах все довольно лояльны друг к другу, несмотря на сложность ситуации.

Гунина — пятикратная чемпионка России и трехкратная чемпионка Европы. Кроме того, она дважды побеждала на чемпионате мира по блицу (2012, 2023).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР

    Трамп приказал сбивать истребители Венесуэлы при угрозе США

    Трамп высказался об участии России на саммите G20 в США

    Мать мобилизованного украинца заявила о его убийстве в центре рекрутинга ВСУ

    Трамп решил послать сигнал миру

    Трамп высказался об убийстве спецназом США рыбаков в КНДР

    Трамп похвалил Лукашенко

    Бывший сапер хотел взорвать жилой дом в Мурманске. Как он стал самым опасным преступником России и почему его ловят уже 23 года?

    Трампа разочаровало решение Индии по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости