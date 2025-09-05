Украинская шахматистка отказалась жать россиянке руку и обыграла ее

Украинская шахматистка Музычук отказалась жать россиянке руку россиянке Гуниной

Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась жать руку россиянке Валентине Гуниной до матча на турнире Grand Swiss-2025. Об этом Гунина рассказала в своем Telegram-канале.

Музычук решила не обмениваться с россиянкой рукопожатиями, после чего обыграла ее. «Мне не пожали руку. Мы с Аней Шухман (другая российская шахматистка, участвующая в турнире, — прим. «Ленты.ру») обсуждали это перед туром. Хотя на техническом собрании ничего такого не было», — написала Гунина.

Летом прошлого года Гунина рассказала об общении с украинскими спортсменками. Тогда она утверждала, что в шахматах все довольно лояльны друг к другу, несмотря на сложность ситуации.

Гунина — пятикратная чемпионка России и трехкратная чемпионка Европы. Кроме того, она дважды побеждала на чемпионате мира по блицу (2012, 2023).