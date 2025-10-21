В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

Володин: В ГД внесен проект закона о защите РФ, его авторами стали 419 депутатов

В Госдуму внесли законопроект, разработанный более чем 400 авторами. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram.

В сообщении под заголовком «Преступление и наказание» спикер рассказал о внесении в Госдуму законопроекта, целью которого стала защита интересов России и повышение ее безопасности. Авторами документа стали 419 депутатов, отметил Володин. Таким образом, в разработке проекта закона поучаствовал почти каждый депутат Госдумы.

Речь идет о внесении ряда изменений в Уголовный кодекс. Они связаны, в частности, с выявлением все большего числа случаев вовлечения подростков в диверсионную деятельность, указал Володин. Он отметил, что депутаты рассмотрят законопроект в приоритетном порядке.

Ранее Госдума одобрила закон об установлении ответственности за несообщение о подготовке диверсии.