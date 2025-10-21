ВС России уничтожили у Отрадного группу наемников из США, Польши и Колумбии

Рядом с Отрадным в Харьковской области были уничтожены более 10 колумбийских наемников. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России также уничтожили группу иностранных наемников из США и Польши, которые вступили в ряды украинской армии.

В ходе досмотра занятых позиций бойцы группировки «Север» нашли тела трех убитых наемников, входящих в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в силовых органах. При них обнаружены документы на Уильяма Френсиса Макграта (США), Вилфредо Мартинеза Альмейды (Колумбия), Гжегожа Рафаля Василевского (Польша).

Как стало известно ранее, наемники ВСУ из Грузинского легиона участвуют в боях под Запорожьем и Херсоном. Кроме них задействованы различные польские добровольческие подразделения, военные также сообщали о присутствии латиноамериканских наемников.