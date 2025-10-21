Мир
13:36, 21 октября 2025Мир

В Кремле обвинили Европу в подстрекательстве Киева к продолжению войны

Песков: Европа всячески подстрекает киевский режим к продолжению войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сюжет

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Ряд Европейских стран всячески подстрекают Украину к продолжению войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о подготовке европейских членов НАТО к войне с Россией. «Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим к продолжению войны». — указал Песков.

Ранее Нарышкин заявил, что ведущие страны Евросоюза и Великобритания «задействуют все возможные средства для подрыва безопасности и стабильности России — от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси».

