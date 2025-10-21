Мир
16:35, 21 октября 2025

В МИД ответили на вопрос о точках соприкосновения Путина и Трампа

Рябков: Россия сделает максимум в рамках, заданных саммитом на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Москва сделает максимум для того, чтобы добиться конкретных решений в рамках переговорного процесса по Украине, заданных в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы сделаем максимум для того, чтобы рамки, заданные в Анкоридже, наполнились конкретными решениями», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, смогут ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп найти точки соприкосновения в ходе предстоящих переговоров.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште. Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка встречи президентов России и США идет полным ходом.

