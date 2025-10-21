Экономика
18:47, 21 октября 2025

В Москве пропала Останкинская башня

Останкинскую башню в столице наполовину скрыл туман
Мария Черкасова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Останкинскую башню в Москве наполовину скрыл туман, сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

На опубликованных кадрах видно, что туман скрывает большую часть постройки.

Ранее синоптики предупреждали, что в столице туман ожидается с 21:00 вторника, 21 октября, до 10:00 среды, 22 октября. Видимость ухудшится до 200-700 метров. В столице ввели «желтый» уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье, где в отдельных районах ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров.

На протяжении недели в столице ожидаются дожди. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, к концу рабочей недели в Москве осадки усилятся.

