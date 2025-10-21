Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 21 октября 2025Бывший СССР

В Раде объявили о передаче доходов от российских активов на нужды ВСУ

Гончаренко: Киеву передадут €6 млрд доходов от активов РФ на нужды ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Телеканал ICTV / YouTube

Киеву впервые передадут шесть миллиардов евро доходов от замороженных активов России, которые будут использованы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Всего [Киеву] направят 325 миллиардов гривен, из них 292 миллиарда (6 миллиардов евро) — это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали, и позволят использовать на военные нужды. Такая процедура состоится впервые», — заявил нардеп.

Парламентарий добавил, что проект об использовании российских активов будет рассмотрен и утвержден Радой 21 октября.

Ранее европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский выступили с совместным заявлением, в котором призвали США усилить давление на Россию. Подписанты также объявили о выработке мер, которые позволят «использовать весь потенциал замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости