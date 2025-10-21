В Раде объявили о передаче доходов от российских активов на нужды ВСУ

Киеву впервые передадут шесть миллиардов евро доходов от замороженных активов России, которые будут использованы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Всего [Киеву] направят 325 миллиардов гривен, из них 292 миллиарда (6 миллиардов евро) — это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали, и позволят использовать на военные нужды. Такая процедура состоится впервые», — заявил нардеп.
Парламентарий добавил, что проект об использовании российских активов будет рассмотрен и утвержден Радой 21 октября.
Ранее европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский выступили с совместным заявлением, в котором призвали США усилить давление на Россию. Подписанты также объявили о выработке мер, которые позволят «использовать весь потенциал замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы».