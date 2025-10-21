В России аварию с тремя жертвами сняли на видео

В Дагестане аварию с тремя жертвами сняли на видео

В Дагестане смертельную аварию сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА».

На кадрах видно, как один из автомобилей частично выезжает на полосу встречного движения. После этого происходит лобовое столкновение. Удар был такой силы, что одна из машин делает оборот вокруг своей оси.

ДТП произошло утром в Кизилюртовском районе республики. Всего столкнулись четыре автомобиля — вероятно, не все из них попали на видео. Жертвами аварии стали три человека — мужчина и две женщины. Еще трое пострадали, их госпитализировали.

Ранее в Дагестане девять человек пострадали в аварии с участием военного грузовика. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Урала», который не справился с управлением.