Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:30, 21 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России предрекли переход контроля над Красноармейском в «обозримом будущем»

Военный эксперт Живов: Красноармейск будет взят ВС России в обозримом будущем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России смогут взять Красноармейск (украинское название — Покровск) в обозримом будущем из-за бедственного положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на том направлении, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Да, действительно, ВСУ находится в тяжелом положении в Покровске. В полном или не в полном они окружении, не знаю. Очевидно, что они находятся в полуокружении, их логистика на данном направлении под контролем ВС России. А сколько времени потребуется? Сколько потребуется, война — это не совсем предсказуемая ситуация. Думаю, что Покровск в обозримом будущем будет взят», — сказал Живов.

Ранее Telegram-канал «Военная Хроника» сообщал о том, что подразделения ВСУ в Красноармейске и в Мирнограде фактический находятся в окружении.

Отмечалось, что у ВСУ остался один единственный маршрут в Красноармейск, а сама дорога уязвима для ударов и находится под полным контролем беспилотников России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    Сальдо раскрыл детали боев за микрорайон Херсона

    В России предрекли переход контроля над Красноармейском в «обозримом будущем»

    Будущий полет ракеты Starship назвали важнейшим

    В Астраханской области вспыхнул пожар площадью больше 10 тысяч квадратных метров

    Дуров заявил о готовности купить украденные из Лувра драгоценности

    Пилот высказался о праве стран запретить пролет борта Путина

    Желание Трампа завершать конфликты объяснили

    Женщина похоронила мать во дворе ради ее пенсии

    Малышева стукнула соведущего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости