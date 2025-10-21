В России предрекли переход контроля над Красноармейском в «обозримом будущем»

Военный эксперт Живов: Красноармейск будет взят ВС России в обозримом будущем

Вооруженные силы России смогут взять Красноармейск (украинское название — Покровск) в обозримом будущем из-за бедственного положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на том направлении, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Да, действительно, ВСУ находится в тяжелом положении в Покровске. В полном или не в полном они окружении, не знаю. Очевидно, что они находятся в полуокружении, их логистика на данном направлении под контролем ВС России. А сколько времени потребуется? Сколько потребуется, война — это не совсем предсказуемая ситуация. Думаю, что Покровск в обозримом будущем будет взят», — сказал Живов.

Ранее Telegram-канал «Военная Хроника» сообщал о том, что подразделения ВСУ в Красноармейске и в Мирнограде фактический находятся в окружении.

Отмечалось, что у ВСУ остался один единственный маршрут в Красноармейск, а сама дорога уязвима для ударов и находится под полным контролем беспилотников России.

