В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

ФАС раскрыла картель из 13 поставляющих стройматериалы и спецодежду компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

13 компаний участвовали в торгах для нужд государственных учреждений Москвы и Московской области на сумму более 491 млн рублей. Как отмечает ФАС, они сговорились для поддержания цен на 38 торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды.

«В ходе рассмотрения дела служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия участников сговора. Это использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, устойчивые финансово-хозяйственные связи между участниками картеля, реализация схемы "таран", а также имитация конкуренции», — пояснили в ведомстве.

Схема «таран» применяется для ценовой дезориентации добросовестных участников торгов. Она вынуждает их отказываться от дальнейшей подачи ценовых предложений, что позволяет обеспечить победу участнику, заранее определенному лицами, заключившими антиконкурентное соглашение.

Компаниям-нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАС раскрыла картель по поставкам жизненно важных лекарств. Всоздании антиконкурентного соглашения на поставку медикаментов подозреваются две компании — ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Они подписали госконтракты на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

