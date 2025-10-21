Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:09, 21 октября 2025Экономика

В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

ФАС раскрыла картель из 13 поставляющих стройматериалы и спецодежду компаний
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

13 компаний участвовали в торгах для нужд государственных учреждений Москвы и Московской области на сумму более 491 млн рублей. Как отмечает ФАС, они сговорились для поддержания цен на 38 торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды.

«В ходе рассмотрения дела служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия участников сговора. Это использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, устойчивые финансово-хозяйственные связи между участниками картеля, реализация схемы "таран", а также имитация конкуренции», — пояснили в ведомстве.

Схема «таран»

применяется для ценовой дезориентации добросовестных участников торгов. Она вынуждает их отказываться от дальнейшей подачи ценовых предложений, что позволяет обеспечить победу участнику, заранее определенному лицами, заключившими антиконкурентное соглашение.

Компаниям-нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАС раскрыла картель по поставкам жизненно важных лекарств. Всоздании антиконкурентного соглашения на поставку медикаментов подозреваются две компании — ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Они подписали госконтракты на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Названы любимые страны россиян для длинного отпуска

    Названа причина нежелания россиян сдавать мусор

    Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

    На улице российского города произошла стрельба

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости