В России рассказали о форсировании Днепра ВСУ

Сальдо: ВСУ не смогут форсировать реку Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут форсировать реку Днепр при их текущем состоянии. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится», — заявил глава региона.

Он также отметил, что при нынешнем состоянии украинской армии, форсирование Днепра является крайне сложной и безнадежной задачей.

Ранее Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России ведут бои за контроль над микрорайоном Херсона «Корабел». Он находится на Карантинном острове.