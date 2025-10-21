В России рассказали о форсировании Днепра ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут форсировать реку Днепр при их текущем состоянии. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится», — заявил глава региона.
Он также отметил, что при нынешнем состоянии украинской армии, форсирование Днепра является крайне сложной и безнадежной задачей.
Ранее Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России ведут бои за контроль над микрорайоном Херсона «Корабел». Он находится на Карантинном острове.