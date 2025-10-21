В России захотели законодательно обязать чиновников извиняться за ошибки

В России захотели законодательно прописать обязанность чиновников приносить официальные извинения за совершенные ошибки — в частности, неверно выписанные штрафы. С таким предложением выступила группа депутатов Госдумы, передает РИА Новости.
Как следует из пояснительной записки, в случае неверно выписанного штрафа вместе с копией решения об отмене постановления или прекращения производства по административному делу чиновники должны будут также направить гражданину или представителю юридического лица официальные извинения.
Авторы законопроекта обратили внимание, что только в 2023 году было отменено свыше 130 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. По их мнению, нововведения заставят чиновников тщательнее рассматривать дела, а также покажут людям, что государство уважает их права и готово признавать промахи, укрепляя доверие к правовой системе.
Ранее в Госдуме захотели обязать чиновников уведомлять о планах на отпуск. Было предложено добавить в заявление на отпуск пункт-уведомление о месте или местах отдыха.