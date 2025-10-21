В российском городе двойняшки съели на двоих 20 таблеток и попали в реанимацию

В Санкт-Петербурге двойняшки съели на двоих 20 таблеток из родительской аптечки в квартире на улице Подольской и попали в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, добраться до медикаментов дети из российского города сумели, когда взрослые ненадолго отвлеклись. Ребята разделили между собой таблетки и проглотили их.

Родители заметили неладное и вызвали скорую помощь. Двойняшек госпитализировали с серьезным отравлением. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи.

