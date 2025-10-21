Россия
10:33, 21 октября 2025Россия

В российском городе двойняшки съели на двоих 20 таблеток и попали в реанимацию

В Петербурге двойняшки съели на двоих 20 таблеток и попали в реанимацию
Анна Щербакова
Анна Щербакова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге двойняшки съели на двоих 20 таблеток из родительской аптечки в квартире на улице Подольской и попали в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, добраться до медикаментов дети из российского города сумели, когда взрослые ненадолго отвлеклись. Ребята разделили между собой таблетки и проглотили их.

Родители заметили неладное и вызвали скорую помощь. Двойняшек госпитализировали с серьезным отравлением. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи.

До этого стало известно, что в Москве годовалый ребенок отравился средством от тараканов, мальчик впал в кому. Спасти его спустя два месяца не удалось.

Еще раньше в подмосковной Шатуре младенец попал в больницу с черепно-мозговой травмой головы. Ребенок не выжил.

