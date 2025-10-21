В сборной России ответили раскритиковавшему спортивную форму Большунова австрийцу

Тренер Бородавко: Большунов выполнил все тренировочные цели, никаких проблем нет

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ответил на слова австрийского лыжника Мики Фермойлена о том, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов находится не в очень хорошей спортивной форме. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

По словам Бородавко, во время тренировочных сборов в австрийском Рамзау команда российских лыжников добилась всех поставленных целей. «Спортсмены нашей группы, включая Большунова, выполнили все тренировочные цели, намеченные на этот сбор. Ребята показали интервалы, которые и ожидались. Никаких проблем нет», — сообщил тренер лыжника.

Ранее Фермойлен заявил, что во время тренировочных сборов российской команды в Австрии смог обсудить с Большуновым его спортивную форму. Фермойлен добавил, что уровень подготовки российских лыжников в целом снизился.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.