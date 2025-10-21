В США представили БЭК-перехватчик

Компания Seasats представила скоростной БЭК-перехватчик Quickfish

Американская компания Seasats представила безэкипажный катер (БЭК) Quickfish, который позиционируют как скоростной перехватчик. Об этом сообщает Breaking Defense.

В компании заявили, что Quickfish продемонстрировали Военно-морским силам США в ходе недавних учений. Аппарат получил видеоканал, позволяющий обнаруживать и распознавать цели.

БЭК длиной более пяти метров может выполнять задачи при волнении моря в шесть баллов. Аппарат развивает скорость более 35 узлов. Остальные характеристики Quickfish не раскрывают.

В Seasats рассказали, что неназванный американский оборонный заказчик уже приобрел новый БЭК, а партнеры компании в Австралии, Японии и на Филиппинах подписали соглашения о местном производстве.

Ранее в октябре в компании Godrone сообщили, что детектор дронов «Набат» версии V.3 благодаря расширенному диапазону электромагнитных частот научили определять БЭКи. Обновленное изделие обнаруживает вражеские дроны на дальности два километра.