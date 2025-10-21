Мир
07:42, 21 октября 2025

В США заявили о бессилии после реакции Путина на поставки Tomahawk

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ситуация с возможной поставкой Украине ракет дальнего действия Tomahawk показала «коллективное бессилие» Киева и европейских стран. Об этом заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его мнению, президент России Владимир Путин достаточно сдержанно отреагировал на сообщения о вероятной передаче этого типа вооружений. Эксперт намекнул на то, что история с Tomahawk является «просто дымовой завесой».

«Путин сказал, что "Томагавк" — старая система, которую Россия может сбить. <…> Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам», — отметил Риттер.

При этом он выразил уверенность в том, что Вашингтон даже не собирался поставлять эти ракеты Украине. В случае, если Киев и страны Европы возлагают столько надежд на оружие, которое никогда не будет поставлено, то этот факт значит, что «надежды у них нет вообще», пояснил отставной офицер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уведомлений от США об отказе поставлять Украине Tomahawk быть не может. С американскими коллегами есть контакты на рабочем и экспертном уровнях, в рамках которых стороны могут обмениваться своими позициями, пояснил пресс-секретарь президента.

