В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по ракетам Tomahawk

Песков: Уведомлений от США об отказе поставлять Украине Tomahawk быть не может
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Каких-либо официальных уведомлений от американской администрации по теме отказа США передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«На этот счет каких-либо официальных уведомлений не может быть. Мы слышим и слушаем заявления по этому вопросу. Вот так и ориентируемся. Также у нас (c США — прим. «Ленты.ру») есть контакты на рабочем и экспертном уровнях, где тоже имеем возможность обмениваться позицией», — указал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не может поставлять Tomahawk Киеву в ущерб собственным интересам. По словам главы Белого дома, он не хочет подвергать опасности свою страну, поэтому этот вопрос все еще изучается.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры хотят обратиться к Трампу с просьбой об использовании ракет Tomahawk.

