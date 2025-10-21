Мир
15:44, 21 октября 2025

В Турции опровергли данные о маршруте Путина на встречу с Трампом

В Турции назвали фейком сообщения о маршруте Путина в Венгрию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Иванов / РИА Новости

Сообщения о маршруте президента России Владимира Путина в Венгрию через территорию Турции являются фейком. Об этом заявил турецкий дипломатический источник в беседе с РИА Новости.

«А почему МИД Турции должен публиковать маршрут президента России? Это фейк», — отметил собеседник агентства.

Таким образом источник прокомментировал сообщение портала AirLive со ссылкой на «турецкие власти» о том, что российский лидер может воспользоваться воздушным коридором над Черным морем и территорией Турции, чтобы прибыть в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее AirLive опубликовал «полный маршрут» Путина в Венгрию, сообщив, что он якобы пролегает над Турцией, Грецией, Албанией, Черногорией и Сербией.

