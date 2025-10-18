Раскрыт полный маршрут полета Путина на саммит в Будапеште

Маршрут полета Путина на саммит в Будапешт может пройти через Турцию

Президент России Владимир Путин может пролететь над Черным морем и Турцией, чтобы добраться до Будапешта для встречи с президентом США Дональдом Трампом. На это указывает портал AirLive.

Описываемый маршрут пройдет также через берега Греции, Албанию, Черногорию и Сербию. При этом, как указано в публикации, официальный план полета еще не опубликован.

Протяженность подобного маршрута до саммита составляет около пяти тысяч километров. «Расширенный маршрут потребует тщательной координации с турецкими и сербскими авиадиспетчерами», — отметили в публикации. При этом, по мнению автору материала, другие варианты полета представляют еще большую сложность.

Ранее военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал о мерах безопасности полета Путина в Венгрию. По его словам, борт должны будут сопровождать четыре истребителя.