В России начали применять тяжелый дрон «Воган»

Армия России начала применять новый тяжеловесный дрон «Воган». Об этом РИА Новости рассказали военнослужащие из группировки войск «Восток».
«Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно», — подтвердил журналистам старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Круглы». Как правило, машину используют в двух целях — с его помощью можно поражать цели «в один конец» и сбрасывать снаряды на противника.
Круглый заметил, что «Воган» способен поднимать в воздух до девяти килограммов груза. Также новый тяжеловесный дрон оказался более устойчив к погодным условиям — из-за увеличенных размеров и веса. Кроме того, машина способна преодолевать большие расстояния.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России смогли поразить цель дроном «Молния» на дальности 55 километров. «Молния» способна работать в режиме автопилота в случае потери связи с оператором.