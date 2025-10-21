Наука и техника
В России начали применять тяжелый дрон «Воган»

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Московец Илья / URA.RU / ТАСС

Армия России начала применять новый тяжеловесный дрон «Воган». Об этом РИА Новости рассказали военнослужащие из группировки войск «Восток».

«Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно», — подтвердил журналистам старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Круглы». Как правило, машину используют в двух целях — с его помощью можно поражать цели «в один конец» и сбрасывать снаряды на противника.

Круглый заметил, что «Воган» способен поднимать в воздух до девяти килограммов груза. Также новый тяжеловесный дрон оказался более устойчив к погодным условиям — из-за увеличенных размеров и веса. Кроме того, машина способна преодолевать большие расстояния.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России смогли поразить цель дроном «Молния» на дальности 55 километров. «Молния» способна работать в режиме автопилота в случае потери связи с оператором.

