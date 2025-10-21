Россия
ВСУ атаковали российский город «стратегическими дронами»

Shot: ВСУ атаковали Батайск дронами FP-1, они несут от 50 килограммов взрывчатки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Батайск Ростовской области дронами FP-1. Это утверждает Telegram-канал Shot.

В ночь на 21 октября над регионом было сбито свыше 30 беспилотников.

На Украине БПЛА FP-1 позиционируют как «стратегический беспилотник». На это указывает, в частности, радиус боевого применения, превышающий 1000 километров. Кроме того, FP-1 способен нести по меньшей мере 50 килограммов полезной нагрузки — взрывчатки и поражающих элементов.

Место пуска беспилотников, по данным канала, мог быть Кривой Рог — родина президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем в Ростовской области раскрыли подробности атаки на регион. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате налета повреждения получили жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты.

