Зеленский анонсировал совершенно новое оборонное соглашение с Европой

Зеленский: У Украины и Европы будет совершенно новое оборонное соглашение

Украина и страны Европы заключат оборонное соглашение, которое станет новым по ряду аспектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас уже завершена подготовка к встречам с европейскими партнерами — важные мероприятия пройдут на этой неделе. Во-первых, будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение по нашим оборонным возможностям», — анонсировал украинский лидер.

Зеленский уточнил, что данное соглашение Киев будет реализовывать «как часть гарантий безопасности». Он добавил, что раскроет детали договоренностей на текущей неделе.

Украинский президент вместе с тем предложил начать переговоры с Россией с одного вопроса. В качестве него политик назвал обсуждение заморозки конфликта по линии фронта.