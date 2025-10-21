Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:50, 21 октября 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал совершенно новое оборонное соглашение с Европой

Зеленский: У Украины и Европы будет совершенно новое оборонное соглашение
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Украина и страны Европы заключат оборонное соглашение, которое станет новым по ряду аспектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас уже завершена подготовка к встречам с европейскими партнерами — важные мероприятия пройдут на этой неделе. Во-первых, будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение по нашим оборонным возможностям», — анонсировал украинский лидер.

Зеленский уточнил, что данное соглашение Киев будет реализовывать «как часть гарантий безопасности». Он добавил, что раскроет детали договоренностей на текущей неделе.

Украинский президент вместе с тем предложил начать переговоры с Россией с одного вопроса. В качестве него политик назвал обсуждение заморозки конфликта по линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

    Многодетной россиянке выдали залитую фекалиями квартиру

    Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

    Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

    Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

    Доктор Мясников устал и перегорел

    Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

    Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

    Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

    Российский губернатор рассказал о росте числа обстрелов со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости