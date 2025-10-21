Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:08, 21 октября 2025Бывший СССР

Зеленский предложил начать переговоры с Россией с одного вопроса

Зеленский: Заморозка линии фронта может стать точкой для начала переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вопрос о заморозке конфликта на Украине по линии фронта может стать точкой для начала переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Линия фронта может стать началом дипломатии», — написал он. Глава государства также подчеркнул, что решение организовать диалог с российской стороной таким образом было принято после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что глава Белого дома потребовал от своего украинского коллеги пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Как рассказал The New York Times высокопоставленный европейский чиновник, Зеленский якобы ответил отказом на требование Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

    Многодетной россиянке выдали залитую фекалиями квартиру

    Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

    Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

    Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

    Доктор Мясников устал и перегорел

    Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

    Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

    Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

    Российский губернатор рассказал о росте числа обстрелов со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости