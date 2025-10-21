Зеленский предложил начать переговоры с Россией с одного вопроса

Зеленский: Заморозка линии фронта может стать точкой для начала переговоров

Вопрос о заморозке конфликта на Украине по линии фронта может стать точкой для начала переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Линия фронта может стать началом дипломатии», — написал он. Глава государства также подчеркнул, что решение организовать диалог с российской стороной таким образом было принято после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что глава Белого дома потребовал от своего украинского коллеги пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Как рассказал The New York Times высокопоставленный европейский чиновник, Зеленский якобы ответил отказом на требование Трампа.