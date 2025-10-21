Мир
06:00, 21 октября 2025

Желание Трампа завершать конфликты объяснили

Блохин назвал желание Трампа завершить все конфликты демонстрационной картинкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Желание президента США Дональда Трампа завершить все вооруженные конфликты — это демонстрационная картинка, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Способность американского лидера закончить все глобальные вооруженные кризисы в мире специалист оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас главная миссия Америки со стороны Трампа на международной арене — стать главным миротворцем. США решают нерешенные проблемы. Заключают мир», — рассказал Блохин.

При этом американист отметил, что попытки США завершить украинский конфликт предпринимаются, но остается множество неопределенностей.

«Не факт, что в кратчайшем сроке украинская проблема будет решена. На Ближнем Востоке США тоже пытаются быть модератором, хотя вряд ли у них это получится. Потому что для того, чтобы быть модератором, им нужно быть нейтральной стороной. А США занимают сугубо произраильскую позицию. Любые перемирия там будут рассматриваться в качестве тайм-аута для того, чтобы нарастить силы для будущего конфликта», — добавил он.

Трамп пытается провести некую линию, что прошлые президенты США войны начинали. Трамп пытается как бы урегулировать конфликты. Но пока в реальности ни один глубинный конфликт не решен, а где-то наоборот, ситуации только взвинчиваются до предела. Это сугубо имиджевая штука

Константин Блохинполитолог-американист

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал о тренде на заключение мирных договоров. Он выразил оптимизм относительно того, что соглашение между Израилем и Сектором Газа придало Белому дому импульс. Уиткофф также отметил, что несколько других стран надеются на то, что администрация президента США Дональда Трампа выступит посредником в установлении мира.

