Жительница Домодедово обнаружила мышей в новой квартире

Жительница Подмосковья пожаловалась на незваных гостей в новой квартире после ремонта. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

Речь идет о доме, расположенном на улице Новой в Домодедово — купившая там квартиру Светлана обнаружила в ней мышей. Собственница рассказала, что после окончания ремонта она стала слышать странные звуки по ночам и обратилась в управляющую компанию. Однако коммунальщики не поверили, что в квартире есть мыши, и отказались ей помочь. Тогда Светлана вызвала санэпидемстанцию, которая подтвердила опасения хозяйки — в квартире поселилось семейство мышей. На записях, сделанных специалистом, который проводил дератизацию, можно увидеть, что были пойманы как минимум пять мышей, среди которых была взрослая особь и мышата.

Собственница жилья сообщила, что намерена обратиться в Роспотребнадзор в связи с инцидентом.

Ранее жители ЖК «Саларьево парк» на юго-западе Москвы пожаловались на нашествие крыс. По словам жильцов, грызунов слышно даже под натяжным потолком.