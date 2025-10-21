Звезда «Папиных дочек» впервые рассказала о разводе

Звезда «Папиных дочек» Сиваева заявила, что рассталась с мужем весной 2024 года

Актриса Анастасия Сиваева, известная по одной из главных ролей в сериале «Папины дочки», впервые рассказала о разводе. Ее цитирует Super.ru.

По словам артистки, она рассталась с мужем, нефтяником Дмитрием Приваркиным, весной прошлого года после десяти лет брака. При этом Сиваева подчеркнула, что они с экс-супругом сохранили «теплые отношения» и вместе воспитывают сына. «Я хотела защитить семью от обсуждения. Думала, так будет лучше для мужа и ребенка», — объяснила она паузу в карьере.

