Звезда «Папиных дочек» впервые рассказала о разводе

Звезда «Папиных дочек» Сиваева заявила, что рассталась с мужем весной 2024 года
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Анастасия Сиваева, известная по одной из главных ролей в сериале «Папины дочки», впервые рассказала о разводе. Ее цитирует Super.ru.

По словам артистки, она рассталась с мужем, нефтяником Дмитрием Приваркиным, весной прошлого года после десяти лет брака. При этом Сиваева подчеркнула, что они с экс-супругом сохранили «теплые отношения» и вместе воспитывают сына. «Я хотела защитить семью от обсуждения. Думала, так будет лучше для мужа и ребенка», — объяснила она паузу в карьере.

Ранее актриса театра и кино Мирослава Карпович, сыгравшая Машу Васнецову в «Папиных дочках», спровоцировала слухи о помолвке.

